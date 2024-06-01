Çorum'un Alaca ilçesinde üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Çorum\'un Alaca ilçesinde üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

01.06.2024 09:39
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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muhammet T. idaresindeki 06 DF 6794 plakalı otomobil, Alaca- Zile kara yolu Kızıllı mevkiinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Erkan K. yönetimindeki 06 DIH 141 plakalı otomobil de Alaca-Zile kara yolu Avutmuş köyü mevkiinde virajı alamayarak devrildi.

Ehliyetsiz sürücü M.A'nın kullandığı 02 HU 230 plakalı hafif ticari araç ise Yozgat Caddesi'nde Alperen A. idaresindeki 19 ACL 013 plakalı ve Fehmi Ş. yönetimindeki 19 AEU 221 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazalarda yaralanan Muhammet T, Erkan K, Alperen A. ve araçlardan birinde bulunan Beyza T, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Beyza T, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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