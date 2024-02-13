Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

Çorum\'un Bayat ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu

Çorum'un Bayat ilçesinde yaşayan Muhittin Doğru'dan bir süredir haber alamayan arkadaşları, yardım istemek için 112 ihbar hattını aradı. Polis ekipleri, Doğru'nun evine gittiğinde onu hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Doğru'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:15
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Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

İlçede esnaflık yapan 2 çocuk babası Muhittin Doğru'dan (42) bir süredir haber alamayan arkadaşları, 112 ihbar hattından yardım istedi.

İhbar üzerine Çorum Caddesi'ndeki yalnız yaşadığı evine giden polis ekipleri, Doğru'yu yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izine rastlanmayan Doğru'nun cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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