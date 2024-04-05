Çorum'un Boğazkale ilçesinde çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı - Son Dakika
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı

Çorum\'un Boğazkale ilçesinde çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme Projesi kapsamında çiftçilere nohut, yağlık ayçiçeği, fiğ ve yonca tohumu dağıtıldı. Yaklaşık 1400 dekar atıl kalan tarım arazisinin üretime kazandırılması hedefleniyor. Dağıtım törenine ilçe yöneticileri, kamu temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

05.04.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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Çorum'un Boğazkale ilçesinde çiftçilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan nohut, yağlık ayçiçeği, fiğ ve yonca tohumu ile atıl kalan yaklaşık 1400 dekar arazinin tarıma kazandırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme Projesi kapsamında tedarik edilen tohumlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Göçmen, törende yaptığı konuşmada, tarım topraklarının verimli ve etkin kullanılmasının dünya ve Türkiye için öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

Bakanlık tarafından bitkisel üretimin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'nin yürütüldüğünü hatırlatan Göçmen, "Proje ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de uygulanmaktadır. Proje ile yaklaşık 1400 dekar boş, nadasa bırakılan veya atıl durumdaki tarım arazisi üretime kazandırılmış olacak." dedi.

Göçmen, başvurular arasından kura ile belirlenen 45 çiftçiye 6 bin kilogram nohut, 32 çiftçiye 32 ünite yağlık ayçiçeği, 6 çiftçiye 800 kilogram fiğ tohumu ve 18 çiftçiye 400 kilogram yonca tohumu dağıtıldığını sözlerine ekledi.

Törene Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: AA

Boğazkale, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'un Boğazkale ilçesinde çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı - Son Dakika

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