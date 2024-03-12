Çorum\'un Laçin ilçesinde İstiklal Marşı\'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü programı düzenlendi

Çorum'un Laçin ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Çamlıca Ortaokulu öğrencileri tarafından Laçin Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda hazırlanan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
"Bir Gençlik" adlı tiyatro oyununun sahnelendiği programda okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri gösteriler sundu.
Etkinliğe Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Hamdi Gevrek ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erdinç Karakülah, daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın da katıldığı açılış töreninde, hastanenin bölgeye sağlık hizmeti sunması ve termal tesisin önemi vurgulandı.
Samsun'da, silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 el yapımı tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törene Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Çocuk Oyun Odası'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan oyun odasında çocuklar, emniyet birimlerini tanıyarak eğlenceli vakit geçirdi. Oyun odası, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde çocuklar Mehmet Akif Ersoy'u andı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Çanakkale-İzmir kara yolu Tuzla mevkisinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen bir kamyonete, aynı yöne giden bir otomobil çarptı. Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trabzon Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, İstiklal Marşı'nın manevi ve milli yönleri üzerine konuşuldu. Panelde, Mehmet Akif ve ideal gençlik konuları da ele alındı. Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, şarj cihazının patlaması sonucu meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Evde maddi hasar meydana geldi.
Düzce'de uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, E.S'nin üst aramasında 29 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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