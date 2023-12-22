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Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, kaçak tütün ve mamulleri ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, ruhsatsız tabanca, 19 bin 300 doldurulmuş makaron, 7 kilo 200 gram kıyılmış tütün ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum\'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı
22.12.2023 - 19:41,
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Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde eşzamanlı yürütülen operasyonlar kapsamında Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

4 iş yeri, 1 ikamet ve 3 araçta yapılan aramada 2 elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, ruhsatsız tabanca, 19 bin 300 doldurulmuş makaron, 7 kilo 200 gram kıyılmış tütün ile 7,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'un Osmancık ilçesinde kaçak tütün ve mamulleri ticareti yapan 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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