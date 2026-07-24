Çorum Yemekleri Yarışması Yapıldı - Son Dakika
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Çorum Yemekleri Yarışması Yapıldı

Çorum Yemekleri Yarışması Yapıldı
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Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuarı'nda yerel lezzetler yarıştı; dereceye girenlere ödüller verildi.

Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen "Çorum Yemekleri Yarışması"nda yarışmacılar, dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Çorum Belediyesince kentin zengin mutfak kültürünün tanıtılması amacıyla Bedesten'de gerçekleştirilen yarışmada, 20 yarışmacı Çorum'un coğrafi işaret tescilli lezzetleri olan su böreği, baklava, kuru mantı ve şekerleme hazırladı.

Yarışmacıların hazırladığı ürünler geleneksel tarife uygunluk, lezzet, kıvam, sunum, kullanılan yerel malzemeler ve özgünlük gibi kriterler doğrultusunda Çorum Aşçı ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı İsmet Çıtak ile Erkan Bacak, Nuran Köse Özkurşunlu ve Ülkü Menşure Solak tarafından değerlendirildi.

Etkinlikte ayrıca, kentin gastronomi değerleri de sergilendi. Program boyunca vatandaşlar hem yöresel lezzetleri tatma hem de kentin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışmada su böreği kategorisinde Perihan Koç birinci, Ayfer Temur ikinci, Emine Keşlek üçüncü oldu.

Çorum şekerlemesi kategorisinde Emine Keşlek birinci, Perihan Koç ikinci, Seda Tekkeli üçüncülük elde etti.

Baklava kategorisinde Nazmiye Berberoğlu birinci, Nilgün Gülkeskin ikinci, Perihan Koç üçüncü seçildi.

Kuru mantı kategorisinde ise katılımın az olması nedeniyle Nazmiye Berberoğlu'na mansiyon ödülü verildi.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın tarafından verildi.

Yarışmada kategori birincileri 10'ar bin lira, ikinciler 7 bin 500'er lira, üçüncüler de 5'er bin lira ödül almaya hak kazandı.

Yağbat, Çorum'un zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğuna işaret ederek, "Hitit tabletlerinde yer alan yemek tarifleri bugün de yaşatılıyor. Yüzyıllar öncesine ait vakfiyelerde ise Çorum baklavasına rastlandı. Yöresel lezzetlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Yarışmayı bu amaçla düzenledik." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorum Yemekleri Yarışması Yapıldı - Son Dakika

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