Coşkun Aral, genç iletişimcilere deneyimlerini aktardı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kadraj İletişim Günleri çerçevesinde ünlü savaş muhabiri ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Aral, mesleki deneyimlerini paylaştı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı. Coşkun Aral; söyleşi sonrası yaptığı açıklamada, iletişim öğrencileriyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, gençlerin Türkiye'nin geleceğini şekillendireceğini ifade etti. Aral; "Üniversitelerimiz bizim geleceğimiz. Bu ülkenin hem insan hem de var olan bütün değerlerini bir sonraki aşamaya onlar taşıyacaklar. Bu ülkenin insanlarının kendi değerleri, iyi ve kaliteli bir yaşam sürdürmeleri alacakları eğitimle olur. Böyle etkinliklerin bütün üniversitelerde hatta liselerde yapılması lazım. Doğru, iyi yetişmiş insan gücümüzü kendi topraklarımızda, kendi ülkemizde değerlendirmeyi umut ediyorum" dedi. Kadraj İletişim Günleri kapsamında öğrencilerin sektör profesyonelleriyle bir araya gelmesinin büyük bir fırsat olduğunu dile getiren NÖHÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Ünalan ise, etkinliğin genç iletişimciler için ilham kaynağı olduğunu söyledi. Ünalan; "Öğrencilerimizin sektör profesyonelleriyle buluşup onlardan ilham almalarını amaçlamıştık. Bugün aldığımız geri dönüşler, bu amacımıza ulaştığımızı gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Ünalan ayrıca, Kadraj İletişim Günleri çerçevesinde beş farklı kategoride yarışma düzenlendiğini belirtti. Köşe yazısı, afiş tasarımı, sosyal medya içeriği, podcast ve fotoğraf kategorilerinde düzenlenen yarışmalara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Ünalan, ödül töreninin de gerçekleştirileceğini söyledi. Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyelerin de öğrencilere büyük katkı sağladığını dile getiren Ünalan, saha deneyiminin öğrencilerin gelişiminde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.