Costa'dan İsrail'e Çağrı: Operasyonları Durdur!
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Costa'dan İsrail'e Çağrı: Operasyonları Durdur!

26.03.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Konseyi Başkanı Costa, Lübnan'daki durumu 'dehşet verici' buldu ve İsrail'in saldırılarını durdurmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lübnan'daki durumun "dehşet verici" olduğunu belirterek, İsrail'in "askeri operasyonlarını" durdurması gerektiğini kaydetti.

Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'la telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Lübnan'daki durumun "dehşet verici" olduğunu vurgulayan Costa, Avn'a AB'nin dayanışma ve destek mesajını ilettiğini aktardı.

Costa, "Lübnan, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklama konusunda doğru karar vermiştir. Hizbullah saldırılarını derhal durdurmalıdır. İsrail de askeri operasyonlarını sonlandırmalı ve Lübnan makamlarıyla doğrudan görüşmelere başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Costa, tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesi, sivilleri ve sivil altyapıyı koruması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 01:47:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.