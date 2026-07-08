Costa ve Zelenski Ankara'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Costa ve Zelenski Ankara'da Bir Araya Geldi

08.07.2026 12:18
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AB Başkanı Costa, Ukrayna'nın AB üyeliği ve destek konularında Zelenski ile görüştü.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya geldi.

Costa, X hesabından, Zelenski ile görüşmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile birlikteyiz. Ukrayna'nın AB üyeliği sürecinde ilerleme kaydediyoruz. Yeni bir müzakere faslının yakında açılması bekleniyor. Güç yoluyla barışı sağlama yönünde küresel ivme giderek artıyor. Bu kapsamda Ukrayna'ya mali, enerji ve askeri destek artırılırken, anlamlı barış görüşmelerine katılması için Rusya üzerindeki baskı da yoğunlaştırılıyor. Rusya'nın, Ukrayna şehirlerine ve altyapısına yönelik artan saldırıları savaş alanında hedeflerine ulaşamadığının kanıtıdır. Her adımda Ukrayna'nın yanındayız."

Kaynak: ANKA

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