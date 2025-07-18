Cristosal, El Salvador'dan Ayrıldı

MEXICO İnsan hakları örgütü Cristosal, Devlet Başkanı Nayib Bukele yönetiminin "artan baskısı ve yasal tehditleri" nedeniyle El Salvador'daki faaliyetlerini sonlandırarak ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Cristosal İcra Direktörü Noah Bullock, düzenlediği basın toplantısında, El Salvador'da 25 yıldır faaliyet gösteren örgütün "artan hükümet baskısı ve yasal tehditler" sonucu ofislerini kapattığını, çalışanlarını da Guatemala ve Honduras'a taşıdığını açıkladı.

Hükümetin uzun süredir Cristosal'ı hedef aldığını ancak son aylarda baskının dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirten Bullock, bu durumu Bukele'nin ABD Başkanı Donald Trump'la kurduğu ittifaktan aldığı güçle ilişkilendirdi.

Bullock, çalışanların, hükümet yetkililerince izlendiğini ve gece geç saatlerde polis tarafından evlerinin ziyaret edildiğini aktardı.

Grubun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Cristosal, uzun süredir yasal ve idari taciz, casusluk, faaliyetlerinin ve evlerinin gözetlenmesi ile karalama kampanyalarına maruz kaldı. Bu baskı ortamı yeni olmasa da El Salvador'da ilk kez savunma hakkı tamamen ortadan kalktı."

Açıklamada, hükümetin, bağımsız kuruluşları "sansürlemek ve cezalandırmak" amacıyla yaptırımlar, hedefli vergiler ve devlet gözetimi uyguladığı belirtildi.

Cristosal, El Salvador iç savaşının ardından insan hakları ve demokrasi alanında çalışmalar yapmak üzere Evanjelik piskoposlar tarafından 2000 yılında kurulmuştu.

Bukele yönetiminin çetelerle mücadelesindeki hak ihlallerini belgeleyen örgüt, Bukele'nin Trump ile yaptığı anlaşma kapsamında yüzlerce düzensiz göçmenin gözaltına alınmasına da tepki göstermişti.