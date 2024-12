CRR Caz Orkestrası Yeni Yılı Karşılıyor

Güncel

CRR Caz Orkestrası, 27 Aralık'ta "Yeni Yıla Merhaba" konserinde müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleşecek konserde, uluslararası caz sahnesinde kazandığı ödüllerle dikkati çeken Özşuca vokaliyle orkestraya eşlik edecek.

Nail Yavuzoğlu'nun yönetimindeki topluluk, "All of Me", "As Time Goes By", "Hello Dolly", "I Love You", "Jingle Bells", "Someday My Prince Will Come", "Phenomenal" ve "Orient Up"adlı eserlerden oluşan bir seçkiyi yorumlayacak.

Yurt içi ve dışında birçok başarıya imza atan Özşuca, caz kulübü performansları, albüm çalışmaları ve caz dersleri ile kariyerini sürdürüyor.

CRR Big Band adıyla 2007'de yola çıkan CRR Caz Orkestrası, Türk müzisyen ve bestecilerin caz sahnesindeki yerini güçlendirmek amacıyla çalışmalarda bulunuyor. Topluluk, 2013 yılında yaylı çalgılar grubunun eklenmesiyle CRR Caz Orkestrası adını aldı.

Orkestra, konserlerinde caz standartlarından geleneksel türkülere uzanan geniş bir repertuvar sunuyor.

Konserin biletleri CRR gişesi ile Biletix üzerinden alınabiliyor.