CrystalX RAT: YouTube ve Telegram Üzerinden Yayılan Yeni Casus Yazılım Tehdidi
CrystalX RAT: YouTube ve Telegram Üzerinden Yayılan Yeni Casus Yazılım Tehdidi

07.04.2026 11:52
Kaspersky'nin uyardığı CrystalX RAT, kripto cüzdanlarından sosyal medya hesaplarına kadar kişisel verileri çalıyor ve gözetim yapıyor.

Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi, CrystalX RAT adlı zararlı yazılım operasyonunu açıkladı. Bu araç, veri hırsızlığı, tuş kaydedici ve casus yazılım fonksiyonlarını birleştiriyor ve YouTube ile Telegram üzerinden 'hizmet olarak zararlı yazılım' modeliyle pazarlanıyor. Yazılım, Steam, Discord ve Telegram hesaplarının giriş bilgilerini ele geçirebiliyor, tarayıcı verilerine erişiyor ve kripto cüzdan adreslerini değiştirerek transferleri yönlendiriyor.

Ayrıca, ekran görüntüsü alma, mikrofon ve web kamerası üzerinden ses ve video kaydetme gibi gözetim özellikleriyle kullanıcı gizliliğini tehdit ediyor. Geliştiricilerin 'şaka yazılımı' olarak tanımladığı özellikler, fare imlecini hareket ettirme veya sistemi kapatma gibi müdahalelere izin vererek psikolojik baskı kurmayı amaçlıyor. Saldırılar şu an için Rusya merkezli görünse de, satış modeli nedeniyle küresel yayılım bekleniyor. Korunmak için resmi kaynaklar dışından dosya indirilmemesi, güvenlik çözümlerinin güncel tutulması ve şüpheli dosya uzantılarına dikkat edilmesi öneriliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
