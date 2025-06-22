CSO Ada Ankara'da 23-30 Haziran Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CSO Ada Ankara'da 23-30 Haziran Etkinlikleri

22.06.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Haziran son haftasında çeşitli konser ve dans etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, haziran ayının son haftasında birbirinden farklı konserlere ve dans gösterilerine ev sahipliği yapacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 23-30 Haziran tarihlerinde birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün desteklediği "Mızıka-i Himayem" konseri, kanun sanatçısı Ahmet Baran yönetiminde, dinleyicileri köklü Türk müzik geleneğinin çağdaş yorumuyla buluşturacak.

Ahmet Baran'ın enstrümanına kattığı yenilikçi yaklaşım ve çok sesli orkestrasyon anlayışıyla hazırlanan projede, solistler Nilgün Kızılcı, Gülce Kureyş Akbulut, Adil Uğur Latifoğlu ve Ömür Abak, Ziraat Bankası Ana Salon'da yarın saat 20.00'de sahnede olacak.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, 25 Haziran akşamı Ziraat Bankası Ana Salon'da Türk halk danslarının coşkulu ritmini sahneye taşıyacak.

Aynı gün CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da, "Queen for Strings" konseri yapılacak. Queen grubunun sevilen şarkıları yaylılar eşliğinde sahneye taşınacak.

Konserde, piyanoda Mehmet San, kemanda Marina Agapova ve İlknur Özcan Andersen, viyolada Betül Aracı, viyolonselde Beste Ünal, kontrabasta Çağatay Yurt, gitarda Efe Kızıloğlu ve Ferhat Yağlıcıoğlu, bas gitarda Berkay Başar, davulda Erdinç Aktuğ ve vokalde Zerrin Mete performans gösterecek.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 26 Haziran akşamı Bankkart Mavi Salon'da sezon kapanış konserini verecek.

Topluluk, şef Cem Gürdal yönetimindeki sezon kapanış konserinde yıl boyunca beğeni toplamış eserlerden özel bir seçki sunacak.

Napolitango konseri

Tenor Aykut Yılmaz ve soprano Simay Yıldız, Napolitan ve tango şarkılarından oluşan özel bir repertuvarı, 27 Haziran akşamı Bankkart Mavi Salon'da "Napolitango" konserinde başkentli müzikseverlerle buluşturuyor.

Dünya sanat mirasının en kıymetli eserleri arasında yer alan Napolitanlar ile yine ölümsüz yabancı ve yerli tangolar bu projede bir araya geliyor.

Programda sanatçılara piyanoda Naile Ilgaz ve Senay Yılmaz, gitarda Adnan Mumcuoğlu, mandolin ve akordeonda Hakan Kaya, kontrabasta Hakan Türk eşlik edecek.

İnteraktif yapısıyla seyircilerin de şarkılara eşlik edebildiği bu konser, izleyicilere müziğin bir parçası olma deneyimi sunuyor. Programda Santa Lucia, O Sole Mio, Pecche, Funiculi Funicula gibi bilinen ve sevilen eserler yer alıyor.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Gençlik Topluluğu da "Özümüz Sözümüz Anadolu" gösterisiyle Anadolu'nun dört bir yanından derlenen geleneksel halk danslarını sahneye taşıyacak.

28 Haziran saat 18.00'de CSO Tarihi Salon'da sahnelenecek gösteride, geçmişin izlerini bugüne taşıyan danslarla Türk kültürünün zenginliği, birliği ve coşkusu izleyicilere ulaşacak.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'ndan "Yaza Merhaba Konseri"

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı "Yaza Merhaba Konseri", 28 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek.

Farklı tarzları bir araya getiren enerjik repertuvarı ve sahne performansıyla tanınan Musa Göçmen, bu özel gecede dinleyicilerle CSO Ada Sahnesi'nde bir araya gelecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, ankara, Güncel, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel CSO Ada Ankara'da 23-30 Haziran Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı 13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı Hemen talimat verdi Bakan Tekin, öğretmen çiftin 7 çocuğu olduğunu duyunca şaşırdı! Hemen talimat verdi
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

17:39
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
17:17
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile görüşmeye hazırız
16:49
Bu ürünleri sakın almayın Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
16:03
İran Meclisi’nden Hürmüz Boğazı kararı
İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı kararı
16:03
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı
12:07
Icardi devreye girdi Galatasaray’dan bir transfer bombası daha
Icardi devreye girdi! Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
11:56
Tüyler ürperten anlar Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
11:43
Görüşmeler başadı Uğurcan adım adım Süper Lig devine
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
11:24
Adana’da bir garip olay İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
Adana'da bir garip olay! İsim benzerliği nedeniyle üniversite sınavına giremediler
11:20
Elveda Barış Alper Yılmaz Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
11:18
Özgür Özel sözünü tuttu Ferdi Zeyrek’in kızını üniversite sınavına götürdü
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:54
Hayatını kaybeden Nihal Candan’ın cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın cenaze programı belli oldu
10:50
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 19:00:23. #7.13#
SON DAKİKA: CSO Ada Ankara'da 23-30 Haziran Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.