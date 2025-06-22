CSO Ada Ankara'da 23-30 Haziran Etkinlikleri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, haziran ayının son haftasında birbirinden farklı konserlere ve dans gösterilerine ev sahipliği yapacak.

CSO Ada Ankara'dan yapılan açıklamaya göre, başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara, 23-30 Haziran tarihlerinde birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverlerle buluşacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün desteklediği "Mızıka-i Himayem" konseri, kanun sanatçısı Ahmet Baran yönetiminde, dinleyicileri köklü Türk müzik geleneğinin çağdaş yorumuyla buluşturacak.

Ahmet Baran'ın enstrümanına kattığı yenilikçi yaklaşım ve çok sesli orkestrasyon anlayışıyla hazırlanan projede, solistler Nilgün Kızılcı, Gülce Kureyş Akbulut, Adil Uğur Latifoğlu ve Ömür Abak, Ziraat Bankası Ana Salon'da yarın saat 20.00'de sahnede olacak.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, 25 Haziran akşamı Ziraat Bankası Ana Salon'da Türk halk danslarının coşkulu ritmini sahneye taşıyacak.

Aynı gün CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da, "Queen for Strings" konseri yapılacak. Queen grubunun sevilen şarkıları yaylılar eşliğinde sahneye taşınacak.

Konserde, piyanoda Mehmet San, kemanda Marina Agapova ve İlknur Özcan Andersen, viyolada Betül Aracı, viyolonselde Beste Ünal, kontrabasta Çağatay Yurt, gitarda Efe Kızıloğlu ve Ferhat Yağlıcıoğlu, bas gitarda Berkay Başar, davulda Erdinç Aktuğ ve vokalde Zerrin Mete performans gösterecek.

Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 26 Haziran akşamı Bankkart Mavi Salon'da sezon kapanış konserini verecek.

Topluluk, şef Cem Gürdal yönetimindeki sezon kapanış konserinde yıl boyunca beğeni toplamış eserlerden özel bir seçki sunacak.

Napolitango konseri

Tenor Aykut Yılmaz ve soprano Simay Yıldız, Napolitan ve tango şarkılarından oluşan özel bir repertuvarı, 27 Haziran akşamı Bankkart Mavi Salon'da "Napolitango" konserinde başkentli müzikseverlerle buluşturuyor.

Dünya sanat mirasının en kıymetli eserleri arasında yer alan Napolitanlar ile yine ölümsüz yabancı ve yerli tangolar bu projede bir araya geliyor.

Programda sanatçılara piyanoda Naile Ilgaz ve Senay Yılmaz, gitarda Adnan Mumcuoğlu, mandolin ve akordeonda Hakan Kaya, kontrabasta Hakan Türk eşlik edecek.

İnteraktif yapısıyla seyircilerin de şarkılara eşlik edebildiği bu konser, izleyicilere müziğin bir parçası olma deneyimi sunuyor. Programda Santa Lucia, O Sole Mio, Pecche, Funiculi Funicula gibi bilinen ve sevilen eserler yer alıyor.

Ankara Devlet Sahne Sanatları Gençlik Topluluğu da "Özümüz Sözümüz Anadolu" gösterisiyle Anadolu'nun dört bir yanından derlenen geleneksel halk danslarını sahneye taşıyacak.

28 Haziran saat 18.00'de CSO Tarihi Salon'da sahnelenecek gösteride, geçmişin izlerini bugüne taşıyan danslarla Türk kültürünün zenginliği, birliği ve coşkusu izleyicilere ulaşacak.

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'ndan "Yaza Merhaba Konseri"

Musa Göçmen Senfoni Orkestrası'nın sahne alacağı "Yaza Merhaba Konseri", 28 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirilecek.

Farklı tarzları bir araya getiren enerjik repertuvarı ve sahne performansıyla tanınan Musa Göçmen, bu özel gecede dinleyicilerle CSO Ada Sahnesi'nde bir araya gelecek.