CSO, BM işbirliğiyle hazırlanan özel konseri 23 Ekim'de Ankara'da verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Birleşmiş Milletler işbirliğiyle hazırlanan özel konseri 23 Ekim Cuma akşamı CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da gerçekleştirecek.

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın önde gelen opera ve senfoni sahnelerindeki yorumlarıyla tanınan prestijli İngiliz şef Leo Hussain'in yöneteceği konserde, 2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması'nın birincisi seçilen keman virtüözü Diana Tishchenko solist olarak yer alacak.

CSO, Birleşmiş Milletler işbirliğiyle hazırlanan özel konserde Tishchenko, gecede Wolfgang Amadeus Mozart'ın 5 No'lu Keman Konçertosu'nu seslendirecek.

Osmanlı mehter müziğinin ritmik etkilerini taşıyan ve Türk Konçertosu olarak da anılan eser, konserin öne çıkan bölümlerinden biri olacak.

Letonyalı besteci Emils Darzins'in "Melankolik Vals" adlı eseriyle başlayacak program, Mozart'ın konçertosunun ardından Türk çok sesli müziğinin öncü isimlerinden Ahmed Adnan Saygun'un Ayin Raksı adlı eseriyle devam edecek.

Gecenin finalinde ise Richard Strauss'un görkemli orkestrasyonuyla öne çıkan "Güllü Şövalye Süiti" seslendirilecek.

Farklı dönemlerin, kültürlerin ve müzikal anlatımların bir araya geldiği özel konser, klasik müziğin evrensel dilini Ankara'da dinleyicilerle buluşturacak.

Konser, 23 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapılacak.