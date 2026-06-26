CTE'de 1182 Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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CTE'de 1182 Personel Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

26.06.2026 22:03
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Adalet Bakanı Gürlek, CTE'nin sınav sonucu ile 1182 personelin atamasının gerçekleştiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce (CTE) gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı sonucunda tercih işlemlerini tamamlayan 1182 personelin yerleştirme sonucunun açıklandığını bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, teşkilatın insan kaynağını güçlendirmeye, personelin mesleki gelişimini ve kariyer yolculuğunu desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı sonucunda tercih işlemlerini tamamlayan 1182 personelimizin yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Yeni görevlerine atanmaya hak kazanan tüm çalışma arkadaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Yapılan atamaların personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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