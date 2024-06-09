Ankara'nın Çubuk ilçesinde YKS'ye giren öğrencilere belediye tarafından ikramlar yapıldı - Son Dakika
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde YKS'ye giren öğrencilere belediye tarafından ikramlar yapıldı

Ankara\'nın Çubuk ilçesinde YKS\'ye giren öğrencilere belediye tarafından ikramlar yapıldı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrencilere çay, su ve kek ikram ediyor. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilere başarılar diledi ve velilerle sohbet etti. Öğrenciler ve veliler, yapılan ikramlardan memnuniyetlerini dile getirdi.

09.06.2024 10:45
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere çay, su ve kek ikram ediyor.

Sabah saatlerinde çalışmalara başlayan ekipler, ilçedeki 14 okulda kurduğu stantlarda sınav başlangıcına kadar öğrencilere sonrasında da ailelere çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Sınavların yapıldığı okulları ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, öğrencilere başarılar diledi. Velilerle bir süre sohbet eden Demirbaş, ilçede 5 bine yakın öğrencinin sınava girdiğini belirtti.

Belediye olarak öğrenciler ve ailelerinin yanında bulunmak istediklerini anlatan Demirbaş, "Sınava giren öğrencilerimizin, hedefleri doğrultusunda puanlar alarak istedikleri okulları kazanacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Veli Ferhat Aydoğdu, sınavların ilçelerinde yapılmasının hem kendileri hem de çocukları için faydalı olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Serhat Baytar da ikram ve desteklerden dolayı yetkililere teşekkür teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'nın Çubuk ilçesinde YKS'ye giren öğrencilere belediye tarafından ikramlar yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'nın Çubuk ilçesinde YKS'ye giren öğrencilere belediye tarafından ikramlar yapıldı - Son Dakika
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