Çubuk BİLSEM Öğrencileri Çevre ve Doğa Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Çubuk BİLSEM Öğrencileri Çevre ve Doğa Etkinliği Düzenledi

Çubuk BİLSEM Öğrencileri Çevre ve Doğa Etkinliği Düzenledi

Çubuk ilçesinde, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından düzenlenen 'Çevreye Saygı ve Doğa ile Dostluk' etkinliğine 20 öğrenci ve 20 veli katıldı. Etkinlik kapsamında doğa yürüyüşü, bitkiler hakkında bilgilendirme, atık kağıt ve kil kullanarak tohum topları yapma, okçuluk tanıtımı ve grid oryantiring etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikle öğrencilere doğada zaman geçirmeyi sevdirmek ve çevre bilinci aşılamak amaçlanıyor.

03.06.2024 16:47
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Çubuk ilçesinde, Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından "Çevreye Saygı ve Doğa ile Dostluk" etkinliği düzenlendi.

Çubuk BİLSEM öğretmenleri Özgün Devrim, Erdal Alaçam ve Özlem Külah liderliğinde gerçekleştirilen etkinliğe 20 öğrenci ve 20 veli katıldı.

İlk olarak doğa yürüyüşü yapan öğrencilere ve velilere bitkiler hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğrencilere, atık kağıt ve kil kullanarak tohum topları yapmaları öğretilerek tohumlar doğaya saçıldı

Ardından, okçuluk tanıtımı ve uygulaması ile grid oryantiring etkinlikleri gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Özgün Devrim, öğrencilerine düşünmeyi ve doğada zaman geçirmeyi sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz yıl yapılan doğa etkinliğinde ektikleri tohumların fideye dönüştüğünü görmenin mutluluğunu da yaşadıklarını anlatan Devrim, "İki yıldır bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Biz bu etkinlikle doğayla iç içe vakit geçirerek eğlenirken öğrenmeyi ve gelecek nesillere çevre bilinci aşılamayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz geri dönüşüm ve çevre temizliğinin önemini kavrarken, doğayla uyumlu bir yaşam sürmenin değerini de anlıyorlar. Etkinlik nedeniyle öğrencilerimiz kadar aileleri de çok mutlu oluyorlar. İnşallah bu tür etkinliklerimiz aratarak devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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