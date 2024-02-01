 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çubuk ilçesinde 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çubuk ilçesinde 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları dağıtıldı

Çubuk ilçesinde 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları dağıtıldı

Çubuk Belediyesi tarafından Yenice Mahallesi'nde gerçekleştirilen imar çalışmaları sonucunda 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları düzenlenen törenle teslim edildi. Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ve diğer yetkililerin katıldığı tapu dağıtım töreninde, Yenice Mahallesi sakinlerinin uzun süredir beklediği tapular sahiplerine teslim edildi.

01.02.2024 08:51
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk ilçesinde 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Çubuk Belediyesince Yenice Mahallesi'nde hayata geçirilen yerleşim ve gelişim imar çalışmaları tamamlandı. Mahalle Konağında düzenlenen tapu dağıtım törenine, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Mahalle Muhtarı Serdar Tosun, Yenice Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kalender, AK Parti Yenice Mahallesi Temsilcisi Tahsin Şahin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 54 hektar alanda yapılan imar uygulaması sonucu bölge yapılaşmaya uygun hale getirilirken, 140 tapu Demirbaş ve beraberindekiler tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Demirbaş, konuşmasında, göreve geldiklerinde ilk işlerinin imar çalışmalarının yeniden başlatılması olduğunu belirterek, Yenice Mahallesi'ndeki imar sorununu giderebilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Kimsenin kimseye hakkının geçmemesi için büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Demirbaş, "Yenice, insanları, gelişimi, üniversitesiyle ilçemiz için son derece önemlidir. Yenice sakinleri de uzun süredir bugünü bekliyordu. Arkadaşlarımız büyük gayret sonucu mahallenin tapularını hazırladılar." ifadesini kullandı.

Kılıç da emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye başkanının göreve geldiği günden bu yana ilçeyle alakalı özel uğraş verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Baki Demirbaş, AK Parti, Yenice, Çubuk, Tören, Belediye, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk ilçesinde 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:08:50. #1.11#
SON DAKİKA: Çubuk ilçesinde 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement