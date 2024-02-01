Çubuk ilçesinde 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları dağıtıldı

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Çubuk ilçesinde 140 hak sahibi vatandaşa arsa tapuları düzenlenen törenle dağıtıldı.

Çubuk Belediyesince Yenice Mahallesi'nde hayata geçirilen yerleşim ve gelişim imar çalışmaları tamamlandı. Mahalle Konağında düzenlenen tapu dağıtım törenine, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Mahalle Muhtarı Serdar Tosun, Yenice Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mahmut Kalender, AK Parti Yenice Mahallesi Temsilcisi Tahsin Şahin, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 54 hektar alanda yapılan imar uygulaması sonucu bölge yapılaşmaya uygun hale getirilirken, 140 tapu Demirbaş ve beraberindekiler tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

Demirbaş, konuşmasında, göreve geldiklerinde ilk işlerinin imar çalışmalarının yeniden başlatılması olduğunu belirterek, Yenice Mahallesi'ndeki imar sorununu giderebilmek için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Kimsenin kimseye hakkının geçmemesi için büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Demirbaş, "Yenice, insanları, gelişimi, üniversitesiyle ilçemiz için son derece önemlidir. Yenice sakinleri de uzun süredir bugünü bekliyordu. Arkadaşlarımız büyük gayret sonucu mahallenin tapularını hazırladılar." ifadesini kullandı.

Kılıç da emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye başkanının göreve geldiği günden bu yana ilçeyle alakalı özel uğraş verdiğini kaydetti.