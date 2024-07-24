Çubuk Sporcuları Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü - Son Dakika
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Çubuk Sporcuları Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki sporcular, Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 1 altın ve 2 bronz madalyayla döndü.

24.07.2024 15:06
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki sporcular, Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan 1 altın ve 2 bronz madalyayla döndü.

Çubuk'tan 4 sporcu, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen ve 23 ülkeden 1100'den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele etti.

Sporculardan Hiranur Günay, kendi kategorisinde Balkan şampiyonu, kardeşi Uhud Abdullah Günay ve İsmail Topçu ise üçüncü oldu.

Çubuk Wushu Kung Fu Takımı antrenörü Halit Erdemir, AA muhabirine, sporcularının aldıkları sonuçlar için çok çalıştıklarını söyledi.

Milli takıma sporcu yetiştirmek için yoğun çalıştıklarını anlatan Erdemir, "2015'ten bugüne kadar milli takıma çok sayıda öğrenci yetiştirdik. Çok şükür yeni öğrencilerimiz de ağabeylerinin, ablalarının yerini doldurdular. 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da güzel başarılar elde ettik. Hedefimiz, Avrupa ve dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Balkan şampiyonu olan Hiranur Günay (10) da wushuyu ağabeyinin yaptığını, hocaların kendisini de bu branşa teşvik ettiğini anlattı.

Katıldığı ilk uluslararası yarışlarda şampiyon olduğunu ifade eden Günay, bu branşta hedeflerinin olduğunu belirtti.

Uhud Abdullah Günay (14) iki yıldır spor yaptığını, emeklerinin karşılığını bronz madalya kazanarak aldığını söyledi.

İsmail Topçu (9) ise ağabeyine özenerek başladığı branşta üçüncülük elde ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk Sporcuları Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü - Son Dakika

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