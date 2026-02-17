Çubuk'ta 1000 Kişilik İftar Çadırı Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta 1000 Kişilik İftar Çadırı Kuruldu

Çubuk\'ta 1000 Kişilik İftar Çadırı Kuruldu
17.02.2026 19:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan dolayısıyla 1000 kişilik iftar çadırı kuruldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ramazan dolayısıyla 1000 kişilik iftar çadırı kuruldu.

Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na kurulan çadırı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Bakır, iftar çadırının ihtiyaç sahipleri ile ramazan coşkusunu paylaşmak isteyen vatandaşları bir araya getiren önemli bir sosyal dayanışma örneği olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Demirbaş da hayırsever vatandaşlar ve esnafın desteğiyle iftar çadırının kurulduğunu ifade etti.

İftar çadırının yanı sıra ramazanda ayrıca günlük yaklaşık 250 aileye sıcak yemek ulaştırılacağını belirten Demirbaş, gıda kolisi ve yardım çekleriyle ihtiyaç sahiplerine destek verilmeye devam edileceğini kaydetti.

Ziyarette Türk Kızılay Çubuk Şube Başkanı Nurullah Babacan, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ankara, Güncel, İftar, Çubuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta 1000 Kişilik İftar Çadırı Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

19:38
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
Şeyma Subaşı ile Brezilyalı sevgilisi bir kez daha ayrıldı
19:38
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Galatasaray-Juventus mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
19:29
Erdoğan Etiyopya’da Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
17:01
İzmit’te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
İzmit'te Sokakta Darbedilen Adamın Çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:51:23. #7.11#
SON DAKİKA: Çubuk'ta 1000 Kişilik İftar Çadırı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.