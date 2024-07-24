Çubuk'ta Asansör Boşluğuna Düşen Stajyer Öğrencinin Cenazesi Toprağa Verildi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, inşaatın 6'ncı katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki stajyer öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi A.K. için Çubuk Merkez Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına çocuğun ailesi, yakınları, arkadaşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

A.K'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Çubuk Paşa Mezarlığı'na defnedildi.

Kurbantepe Caddesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir inşaatta stajyer olarak bulunan A.K. (15), dün 6'ncı kattan asansör boşluğuna düşmüş, çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.????????????????????????????