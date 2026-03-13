Çubuk'ta Bayram İçin Baklava Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta Bayram İçin Baklava Yoğunluğu

13.03.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk'taki baklavacılar, Ramazan Bayramı öncesi siparişleri karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baklavacılar, Ramazan Bayramı öncesinde artan siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor.

İlçede ev yapımı "Çubuk baklavası", bayram sofralarını tatlandırmaya hazırlanıyor. İlçede faaliyet gösteren kadın ustalar, bayram öncesinde artan siparişleri karşılamak için üretimi artırdı.

Baklava ustası Hülya Elma, bayrama sayılı günler kala siparişlerin arttığını, yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır baklava yaptığını belirten Elma, hazırladıkları baklavaların tamamen ev yapımı olduğunu ifade etti.

Baklavanın en önemli sırrının hamurun ince açılması olduğunu dile getiren Elma, "Hamurumuzu yoğurup dinlendirdikten sonra bezeler halinde açıyoruz. Ardından büyük oklavalarla incecik açarak kat kat hazırlıyoruz. Yağını verip güzelce kızarttıktan sonra şerbetini döküyoruz." dedi.

Normal günlerde 10-15 tepsi baklava ürettiklerini aktaran Elma, ramazan ayı ve bayram öncesinde bu sayının günde 50-60 tepsiye kadar çıktığını kaydetti.

Elma, en çok tercih edilen ürünün "yan kesim Çubuk köy baklavası" olduğuna işaret ederek, "Eskiden köylerde annelerimizin ve anneannelerimizin yaptığı şekilde baklava hazırlıyoruz. Bu nedenle hem lezzeti hem de görüntüsüyle daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

İftar sofralarında gün boyu aç kalan vatandaşların daha çok şerbetli tatlıları tercih ettiğini ifade anlatan Elma, midye baklava, düz kesim baklava, bülbül yuvası, kat kat baklava ve Çubuk baklavası olmak üzere beş çeşit ürün hazırladıklarını aktardı.

Baklava ustası Fatma Erdoğmuş da küçük yaşlardan itibaren annesiyle baklava yapmayı öğrendiğini belirterek, "Burada kendimi daha da geliştirdim. Bayramlarda ve özel günlerde çok yoğun sipariş alıyoruz. Hazırladığımız baklavaları müşterilerimiz çok beğeniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Bayram İçin Baklava Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:33
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:27:35. #.0.4#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Bayram İçin Baklava Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.