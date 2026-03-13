Çubuk'ta Bayram İçin Baklava Yoğunluğu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde baklavacılar, Ramazan Bayramı öncesinde artan siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor.

İlçede ev yapımı "Çubuk baklavası", bayram sofralarını tatlandırmaya hazırlanıyor. İlçede faaliyet gösteren kadın ustalar, bayram öncesinde artan siparişleri karşılamak için üretimi artırdı.

Baklava ustası Hülya Elma, bayrama sayılı günler kala siparişlerin arttığını, yoğun mesai yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 8 yıldır baklava yaptığını belirten Elma, hazırladıkları baklavaların tamamen ev yapımı olduğunu ifade etti.

Baklavanın en önemli sırrının hamurun ince açılması olduğunu dile getiren Elma, "Hamurumuzu yoğurup dinlendirdikten sonra bezeler halinde açıyoruz. Ardından büyük oklavalarla incecik açarak kat kat hazırlıyoruz. Yağını verip güzelce kızarttıktan sonra şerbetini döküyoruz." dedi.

Normal günlerde 10-15 tepsi baklava ürettiklerini aktaran Elma, ramazan ayı ve bayram öncesinde bu sayının günde 50-60 tepsiye kadar çıktığını kaydetti.

Elma, en çok tercih edilen ürünün "yan kesim Çubuk köy baklavası" olduğuna işaret ederek, "Eskiden köylerde annelerimizin ve anneannelerimizin yaptığı şekilde baklava hazırlıyoruz. Bu nedenle hem lezzeti hem de görüntüsüyle daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

İftar sofralarında gün boyu aç kalan vatandaşların daha çok şerbetli tatlıları tercih ettiğini ifade anlatan Elma, midye baklava, düz kesim baklava, bülbül yuvası, kat kat baklava ve Çubuk baklavası olmak üzere beş çeşit ürün hazırladıklarını aktardı.

Baklava ustası Fatma Erdoğmuş da küçük yaşlardan itibaren annesiyle baklava yapmayı öğrendiğini belirterek, "Burada kendimi daha da geliştirdim. Bayramlarda ve özel günlerde çok yoğun sipariş alıyoruz. Hazırladığımız baklavaları müşterilerimiz çok beğeniyor." ifadelerini kullandı.