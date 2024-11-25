Çubuk\'ta Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Şenol Özyıldız (46), tartıştığı 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü, şüpheliler gözaltına alındı.

Olay, dün Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. S.T. (18), F.E. (30) ve M.G. (22) ile Şenol Özyıldız arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Özyıldız bıçaklandı. Yaralanan Şenol Özyıldız, kaldırıldığı Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. S.T., F.E. ve M.G. ise polis ekipleri tarafından olayda kullanılan 2 bıçakla yakalandı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.