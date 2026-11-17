Ankara'nın Çubuk ilçesinde ev kadınları, 2009 yılında kurdukları eğitim derneği bünyesinde yaptıkları el emeği yöresel lezzetleri satıp, geliri ile bini aşkın üniversite öğrencisine burs verdi. Gönüllü kadınlar, şu anda 132 gence yıllık 19'ar bin lira karşılıksız burs veriyor.

Çubuk'ta ev kadınları, emekli Kur'an kursu öğreticisi Hatice Erkan (73) öncülüğünde 2009 yılında üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği'ni kurdu. Gönüllü ev kadınları, dernek bünyesinde yaptıkları yöresel lezzetleri satarak geliri ile öğrencilere burs vermeye başladı. Kadınlar; gözleme, kete, bazlama, mantı ve yufka ekmek gibi el emeği yöresel lezzetleri üretip satarak şimdiye kadar bini aşkın üniversite öğrencisini mezun etti. Ev kadınları şu anda Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı üniversitelerde eğitim gören 132 öğrenciye yıllık 19'ar bin lira burs desteği sağlıyor. Gönüllü kadınların burs verdiği öğrenciler arasında 2 Macaristan, 1 Kenya uyruklu öğrenci de bulunuyor.

BİR ÖĞRENCİYLE BAŞLADI, DERNEĞE DÖNÜŞTÜ

Hatice Erkan, 1994 yılında emekli olduktan sonra verdiği ihtiyaç sahibi bir öğrenciye kendi imkanlarıyla burs verdiğini, sonra çevresindeki gönüllü kadınların desteği ile o yıl 3 öğrenciye burs sağladıklarını söyledi. Erkan, kendi aralarında para toplayarak süreci sürdüremeyeceklerini anladıklarında kalıcı bir gelir kaynağı oluşturmaya karar verdiklerini belirterek, "Önce herkes evinde gözleme yaptı; kendimiz yaptık, kendimiz satın aldık. Sonra bir gecekondu bulduk, orada haftada 2 gün yapmaya başladık. Burs verdiğimiz öğrenci sayısı 25-30'a çıkınca bunu yönetebilmemiz için resmi bir kuruluş olmamız gerektiğine karar verdik. 2009'da resmi olarak derneği kurduk ve federasyona üye olduk. Sonra da hem dernek merkezi hem de çalışma büromuz olan dükkanı açtık. Alan da buradan alıyor, veren de buradan veriyor" diye konuştu.

BURSUN YÜZDE 90'I SATIŞLARDAN

Dernek bünyesinde 35 resmi üye bulunmasına rağmen tüm ilçe halkının gönüllü olarak destek verdiğini vurgulayan Erkan, "Şu anda burs verdiğimiz 132 öğrencimiz var. Aylık 2 bin lira veriyoruz. Öğrenci bursumuzun yüzde 10'unu ancak bağışlar karşılıyor, geri kalanını buradaki satışlarla hallediyoruz. İsteyen buraya gelir, akşama kadar gönüllü çalışır. Mantı yaparlar, erişte yaparız, yaprak sararız; Çubuk'un bütün lezzetlerini burada üretiyoruz. Kaliteyi bozmamak için birinci kalite malzemelerimizi kendimiz alırız. Gönüllü hanımlarımız için burası rehabilitasyon merkezi gibidir" dedi.

MEZUNLAR ARASINDA DOKTOR VE AVUKATLAR VAR

Erkan, bugüne kadar bini aşkın öğrenciyi mezun ettiklerini ve aralarında doktorların, avukatların bulunduğunu söyledi. Erkan, "Öğrencilerimize karşılıksız burs veriyoruz, hiçbir beklentimiz yok. Yeter ki vatana, millete, anaya babaya hayırlı insanlar olsunlar. Din, dil, ırk, mezhep, okul ya da bölüm hiçbir şey ayırt etmeyiz; güzel sanatlarda okuyan da var, ilahiyatta da tıpta da okuyan var. Sadece ihtiyaç sahibi olduğundan eminsek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her ilindeki üniversitede öğrencimiz var" dedi.