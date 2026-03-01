Çubuk'ta Hafızlık Eğitimi İftarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta Hafızlık Eğitimi İftarı

Çubuk\'ta Hafızlık Eğitimi İftarı
01.03.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk'ta Kaymakam ve Belediye Başkanı, hafızlık eğitimi alan öğrencilerle iftar yaptılar.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Kur'an Eğitim Merkezi'nde hafızlık eğitimi alan öğrenciler ve öğreticilerle iftar programında bir araya geldi.

Kaymakam Bakır ve Başkan Demirbaş, iftar öncesinde öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçların açılmasıyla devam etti.

"Bu eser hayırseverlerin katkılarıyla yükseldi"

Programın ev sahipliğini yapan İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk, binanın hayırseverlerin maddi ve manevi destekleriyle inşa edildiğini belirterek katkı sunanlara teşekkür etti.

Suffa Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fehmi Demirtaş ise derneğin 2013 yılında kurulduğunu, merkezin temelinin 2015'te atıldığını ve 2023 yılında tamamlanarak Diyanet İşleri Başkanlığına teslim edildiğini ifade etti.

Ankara Kur'an Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Bice de Türkiye'nin farklı illerinden gelen 80'in üzerinde öğrencinin merkezde hafızlık eğitimi aldığını belirterek, öğrencilerin hayırseverler için dua ettiklerini söyledi.

"Türkiye'de örnek bir model"

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, merkezin Türkiye'de yalnızca dört ilde uygulanan örnek bir model kapsamında faaliyet gösterdiğini belirterek, öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Kaymakam Vehbi Bakır da hayırseverlerin desteklerinin devam edeceğine inandığını dile getirerek, katkı sunanlara teşekkür etti.

İl Müftü Yardımcısı Mahmut Arcaklıoğlu ise Çubuk'un Kur'an eğitimi alanında önemli bir merkez haline geldiğini belirterek, burada eğitim alan öğrencilerin ileride hem Kur'an bilgisi hem de Çubuk'un hayırseverlik kültürünü temsil edeceklerini ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Hafızlık Eğitimi İftarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:03:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Hafızlık Eğitimi İftarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.