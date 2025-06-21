Ankara'nın Çubuk ilçesinde, büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Abdullah E. yönetimindeki 18 DE 177 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile Hasan E. idaresindeki 06 S 25313 plakalı minibüs Akkuzulu Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 sürücü ile kamyonette bulunan Fatih D, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Devrilen araçlar vinç ve çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kamyonetteki 8 büyükbaş hayvanın ise kesime gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Hayvan Yüklü Kamyonet Minibüsle Çarpıştı - Son Dakika
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