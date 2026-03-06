Çubuk\'ta Hırsızlık Şüphesi: İki Tutuklama

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çubuk ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ü.İ. ile sevgilisi A.T.'yi gözaltına aldı. Ü.İ.'nin hakkında 34 yıl kesinleşmiş cezası, sevgilisi A.T.'nin ise 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.