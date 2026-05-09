Çubuk'ta Kardeş Katliamı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kardeşini öldürdüğü öne sürülen ağabey gözaltına alındı.

İddiaya göre, anne ve babasıyla Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan Cihan A. (45) ile Almanya'dan ziyarete gelen ağabeyi S.A. (55) arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, kardeşinin boğazını sıkarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cihan A'nın cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken ağabey ise polis ekiplerince gözaltına alındı.