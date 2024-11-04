Çubuk\'ta Minibüs Kazası: 21 Yaralı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı.

Selami A. yönetimindeki 06 S 25023 plakalı minibüs, Çubuk-Ankara kara yolu Yenice Mahallesi kavşağında Ali M. idaresindeki 06 ECC 205 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle araçlardaki 19 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.