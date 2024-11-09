Çubuk\'ta Otluk Alanda Yangın Söndürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Gümüşyayla Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Miğre dağına doğru yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
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