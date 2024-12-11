Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartmanın otoparkındaki otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'ndaki apartmanın açık otoparkında bulunan otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Çubuk'ta Otopark Yangını - Son Dakika
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