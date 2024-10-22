Çubuk'ta Spor Seferberliği Başladı

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Çubuk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, ilçede spor seferberliği başlattıklarını belirtti.

Çubuk Spor Salonu'nun faaliyete girmesiyle birlikte ilçede her gün 12 branşta spor kursları düzenlenmeye başladı.

Kursa katılan vatandaşlar, spor salonundaki antrenman sahası ve salonlardan faydalanıyor.

Çubuk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, AA muhabirine, spor salonunu her gün bir okulun öğrencilerine açtıklarını söyledi.

Beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde spor faaliyetlerinin yapıldığını aktaran Topal, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde gençlerin sporla tanışmasını sağlamak amacıyla 'spora ilk adım' projesini ilçemizde de başlattık. Bu proje sayesinde çocuklarımızın ve gençlerimizin erken yaşta sporla tanışmasını amaçlamaktayız. Gençlerimizin hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje ile birlikte okullarımızda gençlerimize farklı spor branşlarını tanıtarak onların kendi yeteneklerini keşfetmelerine fırsat sunacağız. Burada aynı zamanda her bireyin kendi potansiyeline uygun spor dalına yönlenebilmeleri için gerekli altyapıyı sağlayacağız."

Gençlere sağlıklı bir gelecek sunmak adına tesisin önemli olduğunu dile getiren Topal, "Bu kapsamda bu tür projelerle sporun yaşam boyu sürdürülebilecek bir alışkanlık haline gelmesini hedefliyoruz. Biz de müdürlüğümüze bağlı antrenörlerimizle okullarımızda her hafta bin gencimize yönelik spor eğitimi vermekteyiz." dedi.