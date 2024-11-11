Çubuk\'ta Taş Fırın Açıldı

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Ankara'nın Çubuk ilçesi belediyesince yaptırılan taş fırın hizmete açıldı.

Çubuk Belediyesinin kırsal mahallerde geleneksel değerleri yaşatmak amacıyla 2022'de hayata geçirdiği proje kapsamında, vatandaşların talepleri doğrultusunda son olarak Yılmaz Mahallesi'nde taş fırın yaptırıldı.

Fırının açılışına, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaymakam Bakır, açılışta yaptığı konuşmada, fırının mahalle sakinlerine bolluk ve bereket getirmesini diledi.

Mahallerdeki sorunları çözmek için çalıştıklarını belirten Bakır, "Bu fırının köylümüzün hayrına ve faydasını olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar bizim işimiz, bizim hedefimiz şu, bugün konuştuğumuz sorunlardan bir tanesini yarınki toplantımıza, yarınki bir araya gelişimize kadar eğer çözebilirsek biz başarılıyız. Bir araya geldiğimizde 'Beraber nasıl iş yaparız?'ı konuşmamız gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş ise devletin kırsal kalkınmaya verdiği desteklerden mümkün olduğunca üst düzeyde yararlanılmasını isteyerek, "18 mahallemizde köy fırınlarının açılışlarını yapıyoruz. İlçemizin güzel mahallelerinden Yılmaz Mahallesi'nde de böyle şirin ve güzel bir fırın yaptık. Önemli olan geleneklerin yaşatılması ve ihtiyaçların giderilmesidir. Ancak bunlarla yeterli kalmayalım ve devletimizin desteklerinden de faydalanalım. Müdürlüğümüzle kaymakamlığımızla sürekli iletişim halinde olunursa bu destekleri kaçırmamış oluruz. Çünkü bu desteklerin her birinin zamanı ve süresi var."

Konuşmaların ardından Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş, mahalle sakinleriyle fırına ekmek verdi. Mahallelilerin yaptıkları börek, ekmek ve pideler davetlilere ikram edildi.