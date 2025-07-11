Çubuk\'ta TIR-Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde Çubuk- Şabanözü yolunda TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çubuk Şabanözü yolu, Karadana Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. A.G. yönetimindeki 38 DC 193 plakalı TIR ile Batuhan Aşgit (27) idaresindeki 06 FAY 454 motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan yolcu metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Batuhan Aşgit ve yolcu konumundaki Burak P.'nin (24) ağır şekilde yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulansla Çubuk Halil Şıvgın Hastanesi'ne kaldırıldı. Batuhan Aşgit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Burak P. ise ağır yaralı olarak Ankara'ya sevk edildi.

TIR sürücüsü A.G ise gözaltına alınarak, savcılığa sevk edildi. A. G. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.