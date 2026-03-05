Çubuk\'ta Ümmet İftarı Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

İHH Çubuk Şubesi öncülüğünde Büyük Cami'de gerçekleştirilen programda, cami içinde kurulan yer sofralarında vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, ramazana ulaşmanın şükrünü yaşadıklarını, iftarın ümmet bilincini hatırlatmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ramazan ayının birçok Müslüman için zor geçtiğini belirten Ateş,"Dünyanın birçok mazlum ülkesindeki kardeşlerimiz ramazanı çok zor şartlarda geçirmek zorunda kalıyor. Biz de onların durumunu anlayabilmek ve empati kurabilmek için mütevazı bir iftar sofrası hazırladık. Bir tas çorbayla iftarımızı açarak onları anmak ve onların yaşadıklarını hatırlamak istedik." diye konuştu.

Katılımcılardan Rabia Kuşçu ise güzel bir program düzenlendiğini vurgulayarak, "Böyle etkinliklerin daha çok yapılmasını isterim." dedi.

İftar programı, Genç İHH gönüllülerin çocuklara hediye vermesi ve dua edilmesiyle sona erdi.