Çubuk'ta Ümmet İftarı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta Ümmet İftarı Düzenlendi

Çubuk\'ta Ümmet İftarı Düzenlendi
05.03.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHH'nın düzenlediği iftar programında vatandaşlar bir araya geldi, mazlumlara empati kuruldu.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Ümmet İftarı" programı gerçekleştirildi.

İHH Çubuk Şubesi öncülüğünde Büyük Cami'de gerçekleştirilen programda, cami içinde kurulan yer sofralarında vatandaşlar birlikte iftar yaptı.

Şube Başkanı Abdülhamit Ateş, ramazana ulaşmanın şükrünü yaşadıklarını, iftarın ümmet bilincini hatırlatmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Ramazan ayının birçok Müslüman için zor geçtiğini belirten Ateş,"Dünyanın birçok mazlum ülkesindeki kardeşlerimiz ramazanı çok zor şartlarda geçirmek zorunda kalıyor. Biz de onların durumunu anlayabilmek ve empati kurabilmek için mütevazı bir iftar sofrası hazırladık. Bir tas çorbayla iftarımızı açarak onları anmak ve onların yaşadıklarını hatırlamak istedik." diye konuştu.

Katılımcılardan Rabia Kuşçu ise güzel bir program düzenlendiğini vurgulayarak, "Böyle etkinliklerin daha çok yapılmasını isterim." dedi.

İftar programı, Genç İHH gönüllülerin çocuklara hediye vermesi ve dua edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Ankara, Çubuk, İftar, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Ümmet İftarı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
28 yıl sonra gündem olan görüntü Bunların olacağını nereden bilsinler 28 yıl sonra gündem olan görüntü! Bunların olacağını nereden bilsinler
Galatasaray, UEFA’nın verdiği cezaya itiraz etti Galatasaray, UEFA'nın verdiği cezaya itiraz etti
Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu Taşın üstüne çıkıp ülkesinin erkeklerine meydan okudu
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı Irak, hava sahasının kapalı kalma süresini 3 gün daha uzattı
Dünya devine büyük şok 3-0 maç kazanıp elendiler Dünya devine büyük şok! 3-0 maç kazanıp elendiler

11:23
İran’a ait bir İHA, Azerbaycan’ın Nahçıvan bölgesini vurdu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesini vurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen adım geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen adım geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 11:45:26. #7.13#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Ümmet İftarı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.