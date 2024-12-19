Çubuk'ta Yöresel Ürün Denetimi

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Çubuk ilçesinde zabıta ekipleri, semt pazarlarında satılan yöresel ürünleri denetledi.

Çubuk Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yöresel ürünlerin satıldığı pazarlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, etiketleri denetleyip, uyarılara uymayan satıcılar hakkında tutanak tuttu.

Denetim ekibinden sorumlu veteriner hekim Bekir Kılıç, yaptığı açıklamada, vatandaşların süt ve süt ürünleri başta olmak üzere yöresel ürünleri alırken dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Sahte ürünlere karşı vatandaşları uyaran Kılıç, özellikle tereyağı ve bal satın alırken dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.