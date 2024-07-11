Çubuk Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası açılıyor - Son Dakika
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Çubuk Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası açılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılan protokolle başlanan Çubuk Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası tamamlandı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, modern ve teknoloji donatımlı olan yeni binanın 16 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

11.07.2024 16:29
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapımı tamamlanan Çubuk Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası, 16 Temmuz'da açılacak.

Çubuk Belediyesi ile Ankara Tapu ve Kadastro Müdürlüğü arasında yapılan protokolle yapımına başlanılan bina tamamlandı.

Binada incelemelerde bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni binanın uzun yıllar ilçe hizmet edeceğini belirterek, bunun ilçe halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Güzel bir tapu binasını ilçemize kazandırdıklarını anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Artık hizmet veremeyen çok eski bir binamız vardı. Girişimlerimizle, Tapu Kadastro Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde ilçemizde yeni bir hizmet binası ihtiyacı olduğunu dile getirdik. Yaptığımız protokol ve ortak çalışma neticesinde bugün ilçemize modern, son derece ferah, vatandaşlarımızın işlemlerini çok rahat yapabileceği ve teknoloji donatımı çok iyi olan yeni hizmet binamız inşallah 16 Temmuz günü hizmet vermeye başlayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çubuk Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası açılıyor - Son Dakika

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