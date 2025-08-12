Çubuk Turşusu Hasadı Devam Ediyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, coğrafi işaretli Çubuk turşusu için kullanılan salatalıkta hasat dönemi devam ediyor.

Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adnan Dumrul, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ve Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli, salatalık tarlalarını ziyaret ederek, üreticilerle bir araya geldi.

Turşunun sadece ekonomik değil kültürel bir değer olduğunu aktaran Bakır, çiftçilere bereketli kazançlar diledi.

Belediye Başkanı Demirbaş da hasadın tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Çubuk turşusu ülke içinde olduğu kadar ihracatta da önemli bir yere sahip. Temmuzun 20'sinden bu yana üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor." dedi.