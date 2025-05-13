Çubuklu Judoculardan Uluslararası Başarı

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde yetişen genç judocular, Slovenya'nın Maribor şehrinde düzenlenen ve uluslararası arenada önemli bir yere sahip olan Apolon Open Judo Turnuvası'nda büyük başarı elde etti.

11 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya, 21 farklı ülkeden toplam 1003 sporcu katıldı.

Avrupa'nın en prestijli genç judo turnuvalarından biri olarak kabul edilen Apolon Open Judo Turnuvası'na Türkiye'yi temsil eden Çubuklu sporcular, 1'i altın 3 madalya kazanarak ilçenin gururu oldular.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, sporcuları tebrik ederek şunları söyledi:

"Türkiye dahil 21 ülkeden 119 kulübün katıldığı bir turnuvada derece elde etmek son derece önemlidir. Böylesine önemli bir turnuvada sporcularımızdan 40 kilogramda Esila Elif Darka Avrupa şampiyonu olurken, 57 kilogramda Erva Mutlu Avrupa ikincisi ve 63 kilogramda ise Elif Aykılıç Avrupa beşincisi oldu. Genç judocularımızın elde ettiği bu başarılar, sadece ilçemizde değil Ankara'da judo sporunun gelişimi için önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Belediye Başkanımız Baki Demirbaş tarafından genç sporcuların desteklenmesi ve yetiştirilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların meyvelerini Apolon Open Judo Turnuvası'nda alınan başarılarla görmek, ilçemiz için büyük bir mutluluk kaynağıdır."

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, azimli, çalışkan ve başarılı ilçe gençliğiyle gurur duyduğunu ifade etti.