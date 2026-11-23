Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilkokul öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerine hediye almak yerine Afrika ülkesi Tanzanya'da 41 çocuğa yemek ikramında bulundu.

Kendilerinden hediye istemeyen sınıf öğretmenleri Bayram Kara için farklı bir hediye hazırlamaya karar veren Şehit Emre Tunca İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, aralarında topladıkları 4 bin lira ile Tanzanya'daki 41 öğrenciye bir yardım derneği aracılığıyla bir öğün yemek ikram edilmesini sağladı.

AA muhabirine konuşan öğretmen Kara, öğrencilerinin hazırladığı bu sürpriz için "Meslek hayatımın en anlamlı hediyelerinden birini aldım." dedi.

Öğrencilerinin ve velilerinin gösterdiği duyarlılığın kendisini gururlandırdığını belirten Kara, "Çocuklarım bana Öğretmenler Günü hediyesi olarak Afrika'daki bir köyde yaşayan çocuklara yemek ikram etmişler. Bu benim aldığım en güzel Öğretmenler Günü hediyesi. Oradaki çocukların ne yokluklar içinde büyüdüklerini görünce sahip olduklarımıza binlerce kez şükretmemiz gerektiğini anlıyoruz." diye konuştu.

Maddi hediyeler yerine iyilik ve paylaşmanın tercih edilmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Kara, öğrencilerine ve velilerine teşekkür etti.

"Öğretmenimizi mutlu etmek bizi de mutlu etti"

Öğrencilerden Elif Su Çakırgöz ve Elif Hanım İpek, öğretmenlerine hediye almak yerine böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirterek, hem öğretmenlerinin hem de Tanzanya'daki çocukların mutlu olduğunu söyledi.

Veli Nadire Karakuş ise öğretmen Bayram Kara'nın öğrencilerine iyilik ve paylaşma duygusunu aşıladığını anlatarak, "Öğretmenimiz maddi hediyelere önem vermiyor, çocuklarımıza iyiliği öğretiyor. Biz de ona manevi bir hediye vermek istedik. Sınıf mevcudumuz 41 kişi olduğu için Tanzanya'da 41 öğrenciye yemek ikram ettirdik." ifadelerini kullandı.