Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çocuklar polislerle bir araya geldi.
İlçedeki Kitap Kafe'de düzenlenen etkinlikte çocuklara güvenlik ve sosyal sorumluluk konularında bilgi verildi.
Polislerle kitap okuyan öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.
Programın sonunda polislerle fotoğraf çeken öğrenciler, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Çukurca'da Çocuklar Polislerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?