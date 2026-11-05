Çukurca'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız kansere yenildi

Çukurca'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız kansere yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari Çukurca'da görevli Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kars'ta hayatını kaybetti. 23 Şubat'ta Kars'a gelen ve yaklaşık 9 aydır Harakani Devlet Hastanesinde tedavi gören Yıldız, Sarıkamış'ta toprağa verilecek.
Kars'ta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), yakalandığı akciğer kanserinin tedavisi için 23 Şubat'ta memleketi Kars'a geldi.
Yaklaşık 9 aydır Harakani Devlet Hastanesinde tedavi gören Yıldız, yaşamını yitirdi.
Yıldız'ın cenazesi Sarıkamış Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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