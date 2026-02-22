Çukurca'da Minibüs Takla Attı: 4 Yaralı - Son Dakika
Çukurca'da Minibüs Takla Attı: 4 Yaralı

22.02.2026 16:09
Hakkari-Çukurca yolunda minibüsün takla attığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Soruşturma başladı.

HAKKARİ- Çukurca kara yolunda, minibüsün takla attığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü mevkisinde seyreden 27 LB 423 plakalı minibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari ve Çukurca Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

