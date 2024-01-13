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Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kumcu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyerek oy verdi ve Anadolu Ajansı muhabirlerini tarafsız ve objektif haber sundukları için kutladı.

Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
13.01.2024 - 12:31,  Güncelleme: 12:33
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Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kumcu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre-Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi, görseller hakkında bilgi aldı.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'ın "Dağlar arasında" başlıklı fotoğrafını seçen Kumcu, "Haber" kategorisinde Mahmet Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesine oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzalı "Hoş geldin" adlı fotoğrafı oylayan Kumcu, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali jadallah "Hastane saldırısı " fotoğrafını tercih etti.

Yarışmada oy verdiği fotoğrafları değerlendiren Kumcu, "Değerli Anadolu Ajansı muhabirlerimizin çektiği fotoğrafların her biri birbirinden değerli. Ülkemizde ve dünyada insanlara tarafsız ve objektif haber sundukları için Anadolu Ajansı muhabirimizi kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA
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