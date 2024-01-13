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Çukurova 16. Kitap Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı - Son Dakika
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Çukurova 16. Kitap Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen Çukurova 16. Kitap Fuarı, Adana'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, coğrafyada yaşanan olayların arkasında cehalet olduğunu belirterek, okuyarak ve bilerek bu düşmanlıkları yeneceğimizi söyledi. Fuarda 323 yayınevi ve 105 etkinlik yer alacak ve 21 Ocak'ta sona erecek.

Çukurova 16. Kitap Fuarı Kapılarını Ziyaretçilere Açtı
13.01.2024 - 14:14,
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TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ile düzenlenen Çukurova 16. Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılış töreni, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, törende yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Bu kitap fuarıyla bu yaşananları da ilintilendirecek olursak bu coğrafyada yaşanan hele hele bu son dönemdeki yaşanan bu tür hadiselerin arkasında cehalet var, bilmemek var. Kim kimi maşa olarak kullanıyor? Kim hangi dalavereleri çeviriyor bu coğrafyada? Kim hangi oyunları oynuyor, kim neyi kuruyor, kim neyi vurarak nereden ne elde etmek istiyor? Bunu bilmemekten kaynaklanan bizi birbirimize düşüren oyunlar var. Bu oyunların üstesinden milletimiz Allah'ın izniyle gelecek. Okuyarak, bilerek gelecek. Cehaleti yenecek ve bu düşmanlığı, kanı, kini, hadiseleri de yenecek inşallah."

Köşger, Adana'nın bir fuarlar şehri olduğunu, fuarların büyük katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Adana'nın büyük sanatçıları, yazarları yetiştirmiş bir şehir olduğunu da aktaran Köşger, "Adana'da bir kültür var, irfan, okur yazarlık var. Sanatçı, yazar, yetişmiş büyük insanlar var. O anlamda Adana sadece zirai anlamda değil, sanayi anlamında değil, kültürel anlamda da mümbit bir coğrafya. Ondan dolayı da bu kitap fuarlarının muhakkak karşılığı var." diye konuştu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de yılın ilk kitap fuarını bereketli toprakların sahibi Adana'da açtıklarını söyledi.

Yayıncılık sektörünün zor zamanlar geçirmesine rağmen kendi içindeki belagatıyla ayakta kalmayı becerdiğini ifade eden Kocatürk, 2023 yılında 103 bin yeni kitap yayınlandığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yapılan tüm fuarların Adana'ya yakıştığını dile getirdi.

Fuardan çocukların daha fazla istifade etmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karalar, özellikle okullardan öğrencilerin fuara getirilmesine destek verdiklerini, ayrıca fuardan kitap temin edip hediye edilmesini gerçekleştireceklerini söyledi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 15 yılda 13 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan bu fuarın bölgenin en önemli platformu haline geldiğini belirtti.

Ersözlü, 323 yayınevi, sivil toplum kuruluşu, meslek örgütü, derneğin katıldığı fuarda 105 etkinlik yapılacağını 500'ün üzerinde imza günü gerçekleştirileceğini bildirdi.

Katılımcıların kurdele keserek açtığı fuar, 21 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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