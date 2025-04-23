Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan'a Özel Makamını Çocuklara Bıraktı

(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makam koltuğunu çocuklara bıraktı. Kozay, "Çukurova'da çocuklarımızın mutlu olmaları, gülümsemeleri için kentteki tüm yaşam alanlarını daha güvenli, daha eğlenceli, daha keyifli hale getireceğiz. Onlar için eğitici, öğretici, önemli projelere ve çalışmalara hep birlikte imza atacağız" dedi.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını, İsmail Hazar Ortaokulu öğrencisi Cahit Tunahan Dinçer ile Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Mehmet Efe Dadak'a bıraktı. Başkan Emrah Kozay'ın karşıladığı Cahit Tunahan Dinçer ile Mehmet Efe Dadak, Başkanlık makamına geçti. Kozay, öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra makamını önce Cahit'e sonra Mehmet Efe'ye devrederek, Çukurova Belediyesi'nin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

"Çocuklara ve gençlere güvenini ifade eden Atatürk'e minnettarız"

Programda çocuklar, gelecekle ilgili hayallerini ve isteklerini, Başkan Kozay'la paylaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Başkanlık makamına oturan Başkan Cahit Tunahan Dinçer ile Mehmet Efe Dadak, "Cumhuriyeti, gençlere ve yarının sahibi biz çocuklara emanet edecek kadar çocuklara ve gençlere güvenini ifade eden Atatürk'e minnettarız" diye konuştu.

"Atatürk'ün sizlere verdiği değerin bilincinde olmanız lazım"

Başkan Emrah Kozay ise "Bugün 23 Nisan, harika bir gün. Çocuklar çok mutlu. Onları mutlu görünce, onlar gülümseyince tabii ki, biz de çok mutlu oluyoruz. Çok özel bir gündeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı ve dünyanın ilk çocuk bayramı bugün. Dünyada çocukların bayramı olan tek ülke biziz. Bunun kıymetini, önemi bilmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti'ni çocuklarımıza ve gençlerimize emanet eden Büyük Önder Atatürk'ün sizlere verdiği değerin bilincinde olmanız lazım. O'nun yolundan ayrılmadan, ülkemize yararlı yurttaşlar olmanız lazım. Bu en önemli görevinizdir. Biz de Çukurova'da çocuklarımızın mutlu olmaları, gülümsemeleri için kentteki tüm yaşam alanlarını daha güvenli, daha eğlenceli, daha keyifli hale getireceğiz. Onlar için eğitici, öğretici, önemli projelere ve çalışmalara hep birlikte imza atacağız. Onları çok seviyoruz" dedi.