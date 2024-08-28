Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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(ADANA)- Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Büyük Zafer'in 102'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "30 Ağustos Zaferi yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun en önemli göstergesidir" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yokluk içindeki bir milletin ordusuyla bütünleşerek tarih yazdığını belirten Başkan Kozay, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Büyük Zafer'in 102'nci yılını gururla ve sevinçle kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu zafer, yok edilmek istenen bir milletin yeniden doğuşunun en önemli göstergesidir. Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da canlarını feda eden kahramanlarımız vardır. Cumhuriyetimizin kuruluşunu hazırlayan, Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran, milletimize özgürlük kazandıran, bayrağımızın onurla dalgalandığı vatan topraklarını bizlere bırakan kahramanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır.

lu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde milletçe kazanılan zaferlerle bize emanet edilen bu vatana gözümüz gibi bakmak ve daha ileriye taşımak hepimizin en önemli sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.

30 Agˆustos Zafer Bayramımızda bayraklarla ve mes¸alelerle yu¨ru¨yüp, Yaşar konseri ile 'Zafer' cos¸kusunu hep birlikte yaşayacağız. 30 Agˆustos Cuma günü saat 19.30'da Turgut O¨zal Bulvarı Gökkuşağı Kavs¸agˆı'ndan meşaleli yürüyüşümüz başlayacak ve Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki konser alanına doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Sonrasında bizleri muhteşem bir konser bekliyor olacak. Tüm hemşehrilerimizi hep birlikte zafer coşkumuzu yaşamaya davet ediyorum."