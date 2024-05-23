Çukurova Belediyesi, 65 Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Fizik Tedavi Hizmetini Köylere Taşıyor

Güncel

(ADANA)- Çukurova Belediyesi, 65 üstü vatandaşlara yönelik ücretsiz sunduğu fizik tedavi hizmetini, köylere taşıyor. Uzman fizyoterapist, diyetisyen ve hemşirelerden oluşan ekipler, belirlenen program çerçevesinde her gün ilçenin farklı noktalarında, yaşlılaıa yardımcı olmaya çalışıyor. Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, insana dokunan hizmetlerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Yaşlılarımızın yaşam kalitesi, bizim için önemli" dedi.

Çukurova Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde oluşturulan sağlık ekibi ilçede fizik tedavi hizmeti alamayan 65 yaş üstü yaşlılara randevu sistemi ile yardımcı oluyor.

Ekip, doktor raporları doğrultusunda gelişmiş tıbbi aletlerle beraber hastaya özel egzersizler, uygulamalı fizik tedavi hareketleri ve diyetisyen kontrolünde tedaviler sunuyor.

Hedef, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak

Nörolojik ve ortopedik problemler başta olmak üzere tedaviye ihtiyacı olan yaşlılara 6 seansa kadar sağlık hizmeti veriliyor. Ayağa kalkma, yürüme ve hareket kabiliyetiyle ilgili sorunları olan yaşlıların, uygulanan tedaviyle normal yaşamlarına dönmesi sağlanmaya çalışılıyor.

Ağrılarından kurtuldular

Salbaş Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Kuddusi Girgeç, evinde aldığı fizik tedaviden sonra yürümeye başlayan vatandaşlardan biri. Girgeç'in torunu Handan Ötebaş, belediyeye teşekkür ederek, köydeki evlerine her hafta gelen sağlık ekibi ile rahat ettiklerini söyledi.

Gökkuyu Mahallesi'nde tek başına yaşayan 82 Yaşındaki Emine Eren de evde fizik tedaviyle yaşam kalitesi artan yaşlılardan. Artık yürüyebildiğini anlatan Eren, kalça ve sırt ağrılarından belediye sağlık ekibinin desteğiyle kurtulduğunu belirtiyor.

"Yaşlılarımızın yaşam kalitesi bizim için önemli"

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, insana doğrudan dokunan hizmetlerin önemli olduğunu belirterek, "Yaşlılarımızın yaşam kalitesi bizim için önemli. Bu nedenle sağlık ekiplerimiz, köyler dahil olmak üzere her yere ulaşıp vatandaşlarımıza ücretsiz fizik tedavi imkanı sunuyor. Bu hizmetle evde tedavi alabilen hastalarımız, normal yaşamlarına geri dönebiliyorlar" dedi.