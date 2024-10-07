Çukurova Belediyesi'nden Dünya Havyan Hakları Günü Etkinliği - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Dünya Havyan Hakları Günü Etkinliği

Çukurova Belediyesi\'nden Dünya Havyan Hakları Günü Etkinliği

Çukurova Belediyesi, Dünya Havyan Hakları Günü dolayısıyla hayvan barınağında düzenlediği etkinlikte, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı. Belediye Başkanı Emrah Kozay, her gün sokaktaki hayvanlara destek olunması gerektiğini belirtti.

07.10.2024 10:50  Güncelleme: 10:53
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(ADANA)- Çukurova Belediyesi, Dünya Havyan Hakları Günü dolayısıyla hayvan barınağında etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Sadece bugün değil her gün sokakta yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız. O bilinçle görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, Dünya Havyan Hakları Günü dolayısıyla hayvan barınağında etkinlik düzenlendi. Vatandaşların ve gönüllülerin katıldığı etkinlikte Belediye semt kreşlerinde eğitim gören çocuklar da hazır bulundu. Miniklere hayvan sevgisinin aşılandığı etkinlikte Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın eşi Tuğba Kozay ve Başkan Yardımcısı Cihan İldem kreş çocuklarına "Hayvansever" rozeti takıp ve onlara hayvan sevgisi ile ilgili öğütler verdi. Etkinlikte yurttaşlar ve çocuklar barınağı gezdi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın bir günle geçiştirilecek bir olay olmadığını belirterek, "Sadece bugün değil her gün sokakta yaşayan can dostlarımıza sahip çıkmak zorundayız. O bilinçle görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Her gün onların yanındayız ve onlar bize emanet. Hayvanseverlerimize de çok teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalarımızda yanımızdalar, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden Dünya Havyan Hakları Günü Etkinliği - Son Dakika

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