Çukurova Belediyesi'nden "Evde Güvenli Yaşam" Senineri

(ADANA) - Çukurova Belediyesi, Şambayadı Emekli Dinlenme Evi'nde "Evde Güvenli Yaşam" semineri düzenledi. Seminerde özellikle ileri yaş grubunda sıkça karşılaşılan ev kazalarına karşı alınabilecek önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Çukurova Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şambayadı Emekli Dinlenme Evi'nde "Evde Güvenli Yaşam" semineri gerçekleştirildi.

Seminerde; günlük yaşamda güvenli hareket etme yöntemleri, düşme riskini azaltacak ev düzenlemeleri ve acil durumlarda doğru müdahale adımları ile ilgili katılımcılara kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Programda, basit ancak etkili önlemlerle ev kazalarının büyük ölçüde azaltılabileceği vurgulandı.

Uzmanlar tarafından yapılan sunumda, ev ortamında yapılacak küçük düzenlemelerin büyük riskleri ortadan kaldırabileceğine dikkat çekildi.

Katılımcılar da merak ettikleri konulara ilişkin sorular yönelterek interaktif bir ortamda bilgi alma fırsatı buldu.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, her yaştan vatandaşın sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesinin belediyenin temel öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Çukurova'da her yaştan hemşehrimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kıymetli büyüklerimizin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi bizim için çok önemli. Önleyici bilinçlendirme çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.